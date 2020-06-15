Ardahan-Ardanuç kara yolu kenarına kaya parçaları düştü
Ardahan-Ardanuç kara yolu kenarına irili ufaklı kaya parçaları düştü.
15.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:00
Ardahan-Ardanuç kara yolu kenarına irili ufaklı kaya parçaları düştü.
Ardahan'ı, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlayan kara yolunun Kale mevkisine, dağdan koparak yol kenarına düşen kaya parçaları korkuttu.
Trafik akışına engel olmayan irili ufaklı kaya parçalarının, tehlike oluşturmaması için ekiplerce temizleneceği öğrenildi.
Yetkililer, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle sürücüleri heyelan tehlikesine karşı uyardı.
Kaynak: AA