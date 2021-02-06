Ardahan AFAD'tan gönüllü İHH üyelerine eğitim
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Ardahan AFAD'tan gönüllü İHH üyelerine eğitim

06.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:48
Ardahan AFAD'tan gönüllü İHH üyelerine eğitim

Ardahan'da Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllülerine eğitim verildi.

Ardahan'da Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllülerine eğitim verildi.

Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen eğitime katılan 20 gönüllüye, AFAD tarafından kullanılan malzemelerin kullanımı teorik olarak gösterildi.

Özellikle arama ve kurtarmalarda kullanılan ekipmanların, acil durumlar karşısında en hızlı ve pratik nasıl kullanılacağı yönünde bilgiler verildi.

AFAD Görevlisi Gürcan Erdoğan, AA muhabirine, 2021 yılının İçişleri Bakanlığınca "Afet eğitim yılı" ilan edildiğini söyledi.

Bu kapsamda eğitimler yapıldığını anlatan Erdoğan, "Biz de bu kapsamda İHH'daki arkadaşlara bir günlük eğitim verdik. Son derece verimli geçti. Katılım sağlayanların istekli olmaları bizi sevindirdi. Verilen emekler boşa gitmemiş oluyor. Ayrıca diğer sivil toplum kuruluşlarına da aynı eğitimi veriyoruz. Bu konudaki taleplere olumlu karşılık veriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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