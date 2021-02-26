Ardahan Adliyesinde adli görüşme odaları hizmete başladı

Ardahan Adliyesinde oluşturulan adli görüşme odaları hizmete açıldı.

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında hayata geçirilen adli görüşme odaları kentte faaliyet vermeye başladı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, adli görüşme odalarındaki çalışmaları inceledikten sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bazı adliyelerde görüşme odaları bulunduğunu belirterek, Ardahan'da da söz konusu odaların faaliyete girdiğini söyledi.

Görüşme odalarının, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Başkanlığının somut bir uygulaması olduğuna dikkati çeken Arısoy, "Ardahan'da hizmete soktuğumuz bu odalarda cinsel istismara uğrayan çocuklar ile tecavüz mağduru kadınların ifadeleri alınacak. Bu odalar gayet sağlıklı bir hizmet sunacak. Bu odaların amacı, ifade ve beyan verme işlemlerinin daha güvenli, rahat ve özel bir ortamda yapılmasına imkan hazırlamaktır." diye konuştu.

Mağdurların adli görüşme odaları sayesinde yaşadıklarını daha rahat şekilde anlatabileceğini dile getiren Arısoy, "İnsanın bazen yaşadıklarını anlatabilmesi çok zor oluyor. Bu odalarla mağdurlar, kendilerini daha rahat bir atmosferde ifade edecek ve adaletin tecellisine katkı sağlamış olacaklar. İnsani uygulamalar anlamında önemli bir çalışma. Ayrıca adliyelerin soğuk yüzü bu odalarla kalkacaktır. Bu odalar aynı zamanda mağdurun sıkılıp, utanıp konuşmamasının önüne geçerek, delillerin ortaya çıkmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh