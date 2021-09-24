Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da mevsimin ilk karı 2 bin 550 metre yükseklikte bulunan Ilgar geçidine yağdı.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının düşüşüyle birlikte Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yetkililer buzlanma uyarısı yaptı. Ardahan'da dün gün boyu etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan'ın Posof ilçesi arasındaki 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde kar yağışı ile birlikte ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

(Olgun Yıldız/İHA)

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