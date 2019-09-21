Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Kentte gün içinde etkisini gösteren soğuk hava, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kentteki yüksek noktalarda kar yağışı etkisini gösterirken, Ardahan ve Artvin arasındaki kara yolunda kar yağışı ile birlikte yoğun sis ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
Kar ve yoğun sisten dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı uyardı.