Ardahan'a dolu yağdı Ardahan'a dolu yağdıARDAHAN'da etkili olan sağanak yağışın ardından dolu, yağdı.

Ardahan'a dolu yağdı

ARDAHAN'da etkili olan sağanak yağışın ardından dolu, yağdı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Sağanağın ardından ise dolu yağdı. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede pek çok yer beyaza büründü. Sürücülere zor anlar yaşatan dolu yağışının ardından esnaf iş yerlerinin önünü temizledi.

Kaynak: DHA