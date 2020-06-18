Ardahan'a dolu yağdı
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Ardahan'a dolu yağdı

Ardahan'a dolu yağdıARDAHAN'da etkili olan sağanak yağışın ardından dolu, yağdı.

18.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:59

Ardahan'a dolu yağdı

ARDAHAN'da etkili olan sağanak yağışın ardından dolu, yağdı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Sağanağın ardından ise dolu yağdı. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede pek çok yer beyaza büründü. Sürücülere zor anlar yaşatan dolu yağışının ardından esnaf iş yerlerinin önünü temizledi.

Ardahan'a dolu yağdı

Kaynak: DHA

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