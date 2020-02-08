Ardahan'a 30 santim kar yağdı

08.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:31

ARDAHAN'da gece boyu aralıklarla yağan kar yağışı sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Gece başlayan ve sabahın ilk saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, kenti tamamen kapattı. Kent merkezinde kapanan yollar greyder ve karsavuran araçlarıyla açıldı. Araçların ve kaldırımların üstünde biriken karlar ise vatandaşlarca temizlendi. Kar yağışı sebebiyle Ardahan-Şavsat karayolunda ve Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı karayolunda ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu.

Vatandaşlar, kar yağışını beklediklerini, bu yıl geçte olsa kendisini gösterdiğini söyledi.

Kaynak: DHA