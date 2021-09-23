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Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza!

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Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza!

Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen Melodi Erbirliler ile dün akşam görkemli bir törenle evlendi. Fenomen Sibil Çetinkaya, gelin ve damadın maytapla karşılamak isterken talihsiz bir olay yaşadı. Elindeki maytabı gelinliğin üstüne düşüren Çetinkaya, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İşte detaylar...

Ünlü şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, uzun bir süredir düğün hazırlıkları yapıyordu. Heyecanlarını sık sık paylaşımlarında da gösteren çift, dün akşam Beşiktaş'taki bir otelde dünyaevine girdi.

GELİNLİĞİN ÜSTÜNE MAYTAP DÜŞTÜ

200 kişinin katıldığı düğünde gelini fenomen arkadaşları da yalnız bırakmadı. Daha önce oyuncu Burak Yörük ile yaşadığı aşkla tanınan fenomen Sibil Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu bir grup, gelin ve damadı ellerinde maytapla karşıladı.

O anları bir yandan telefonla kayda alan Çetinkaya, elindeki maytabı gelinliğin kuyruk kısmına düşürdü. Gelinin peşinden koşarak maytabı alan fenomen, adeta faciayı önledi.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK KAZASINI YAPIYORDUM"

Bir anlık dalgınlığından dolayı çığlık çığlığa gelinin peşinden koşan Çetinkaya, o anları 450 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak "Az önce hayatımın en büyük kazasını yapmak üzereydim. Bittim ben" yazdı.

Arda Türkmen paylaştığı bu fotoğrafın altına, "Güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz" notunu düştü.

Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza!

Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza!

Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza!

Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza!

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde yürekler ağza geldi! Fenomen Sibil Çetinkaya, gelinliğin üstüne maytap düşürdü

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 Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler dünyaevine girdi

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Haber: Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza! - Haberler Magazin
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