Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler evleniyor
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Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler evleniyor

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler evleniyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü şef Arda Türkmen, yaklaşık bir yıldır beraber olduğu sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile evleniyor. Nişantaşı'nda objektiflere takılan Elbirliler tatlı heyecanını gazetecilerle paylaştı. İşte detaylar...

Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülenen Melodi Elbirliler, evlilik hazırlıklarını tamamladıklarını duyurdu. Elbirliler, "Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim. Hazırlıklar tamamlandı. Gelinliğimi de satın aldım" dedi.

Çiftin, bu ayın son haftası nikah masasına oturacağı öğrenildi. Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler uzun zamandır aşk yaşıyor.

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler evleniyor
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler evleniyor

Kaynak: Snob Magazin

Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile evleniyor
Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile evleniyor
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