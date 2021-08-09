Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler evleniyor

Ünlü şef Arda Türkmen, yaklaşık bir yıldır beraber olduğu sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ile evleniyor. Nişantaşı'nda objektiflere takılan Elbirliler tatlı heyecanını gazetecilerle paylaştı. İşte detaylar...