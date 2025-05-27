Arda Turan Shakhtar Donetsk'e mi gitti?

Arda Turan Shakhtar Donetsk'e mi gitti?
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Eyüpspor ile sözleşmesi biten Arda Turan'ın yeni takımı açıklandı. Arda Turan'ın sosyal medya hesabındaki değişim dikkat çekti. Arda Turan Shakhtar Donetsk'e mi gitti?

Teknik direktör Arda Turan'ın yeni durağı Ukrayna oldu. 38 yaşındaki teknik adam, Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gelişme sonrası Arda Turan Shakhtar Donetsk'e mi gitti, merak edildi.

ARDA TURAN SHAKHTAR DONETSK'E Mİ GİTTİ?

Eyüpspor'dan ayrılan Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Shakhtar Donetsk ile Arda Turan arasındaki anlaşmanın 2 yıllık olduğu aktarıldı.

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'e katılmasıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

"Shakhtar'a katıldığım için gururluyum. Zengin bir geçmişe ve köklü geleneklere sahip harika bir kulüp. Avrupa genelinde tanınan, her maçı kazanma hedefiyle oynayan bir takım. Kulübün mirasına katkı sağlamayı ve taraftarlarımıza oynadığımız futbolla birçok mutlu an yaşatmayı umuyorum. Hem Ukrayna'da hem de Avrupa kupalarında kupa kazanma konusunda son derece motiveyiz."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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