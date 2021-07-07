Arda Turan sağlık kontrolünden geçti
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Arda Turan sağlık kontrolünden geçti

Arda Turan sağlık kontrolünden geçti
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Arda Turan, sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray Kulübü ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Arda Turan, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan profesyonel futbolcumuz Arda Turan, sponsor hastanemiz Liv Hospital'ın Vadi İstanbul'daki şubesinde sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Spor Kulübü Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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