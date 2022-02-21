Arda Turan Öyle Bir Şey Yapmıştı Ki... O Jestin Detayları Ortaya Çıktı
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Galatasaray takım kaptanı Arda Turan, Bebek'te müdavimi olduğu kafede çalışan gencin ilginç isteğini geri çevirmemiş ve 4 milyon TL değerindeki Audi RS 6 marka arabasını ödünç vermişti. Turan'ın dikkat çeken jestin detayları ortaya çıktı.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Galatasaray'ın yıldız ismi Arda Turan, Sevgililer Günü için kendisinden otomobilini isteyen genci geri çevirmemiş ve vermişti. Bu jesti merak ettiğim için araştırdım; altından evlenme teklifi çıktı!
Gittiği mekanda karşılaştığı genç ile sohbet ederken, gencin sevgilisine evlenme teklifi yapma hazırlığında olduğunu öğrenen Turan, otomobilini vererek, günün kusursuz geçmesi yardımcı olmak istemiş. Ama yıldız futbolcu bununla da kalmamış! Gencin tüm hazırlıklarının masraflarını da karşılamış! Kim bilir belki yakında ünlü futbolcuyu, çiftin nikah şahidi olarak da görebiliriz. Milli gururumuz Arda'yı duyarlılığından dolayı tebrik ediyor ve ayakta alkışlıyorum.