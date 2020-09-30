Arda Turan koronavirüs test sonucu ne? Arda Turan Rangers maçında oynayacak mı? Arda Turan ağlık durumu nasıl?
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Arda Turan koronavirüs test sonucu ne? Arda Turan Rangers maçında oynayacak mı? Arda Turan ağlık durumu nasıl?

30.09.2020 00:21 | Son Güncelleme: 30.09.2020 00:25
Arda Turan koronavirüs test sonucu ne? Arda Turan Rangers maçında oynayacak mı? Arda Turan ağlık durumu nasıl?

Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından futbol takımının koronavirüs testi sonucu hakkında açıklama yayınladı. Açıklamada Arda Turan'a ayrıca yer verilerken Arda Turan koronavirüs test sonucu ne? Arda Turan Rangers maçında oynayacak mı soruları akıllara geldi. Peki, Arda Turan ağlık durumu nasıl?

Rangers maçı öncesi sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Galatasaray, Arda Turan hakkında özel detaylar paylaştı. Peki, Arda Turan ağlık durumu nasıl? Arda Turan koronavirüs test sonucu ne? Arda Turan Rangers maçında oynayacak mı?

ARDA TURAN KORONAVİRÜS TEST SONUCU NE?

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bu sabah (29 Eylül Salı) yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır. Covid-19 PCR test sonucu negatif ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikâyeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek olan kafilemizde yer almayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Arda Turan koronavirüs test sonucu ne? Arda Turan Rangers maçında oynayacak mı? Arda Turan ağlık durumu nasıl?

ARDA TURAN RANGERS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Glasgow Rangers ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play off maçı 1 Ekim perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. Arda Turan maç kadrosunda yer almıyor.

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