Arda Turan koronavirüs mü oldu? Galatasaray'da koronavirüs olan futbolcular kimler?
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Arda Turan koronavirüs mü oldu? Galatasaray'da koronavirüs olan futbolcular kimler?

17.11.2020 12:22 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:25
Arda Turan koronavirüs mü oldu? Galatasaray'da koronavirüs olan futbolcular kimler?

Galatasaray tarafından bugün yapılan açıklamada bazı futbolcuların koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Gelişme sonrası Arda Turan koronavirüs mü oldu? Galatasaray'da koronavirüs olan futbolcular kimler, merak edildi.

Galatasaray, milli takım arası sonrasında yapılan koronavirüs testlerinde 3 futbolcunun pozitif çıktığını, milli takımlarda bulunan 2 futbolcunun da pozitif olmasıyla beraber vaka sayısının 5 olduğunu açıkladı. Peki, Galatasaray'da koronavirüs olan futbolcular kimler? Arda Turan koronavirüs mü oldu?

GALATASARAY'DA KORONAVİRÜS OLAN FUTBOLCULAR KİMLER?

Galatasaray tarafından bugün yapılan açıklamada bazı futbolcuların koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Milli takım arası sonrası Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolardaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Lic Hospital'ın katkılarıyla dün yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarda yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid-19 vaka sayımız 5 olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Arda Turan koronavirüs mü oldu? Galatasaray'da koronavirüs olan futbolcular kimler?

ARDA TURAN KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Siteden yapılan açıklamadan kısa süre sonra Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. Deneyimli futbolcu, "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere..." dedi.

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