Arda Turan İstanbul'a Geldi, Altıntepsispor Maçını İzledi

Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arda Turan, İstanbul'a geldi. Milli futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Süper Amatör Lig takımlarından Altıntepsispor'un maçını izlediği görüntüleri yayınladı.

FUTBOL HAYATINA BAŞLADIĞI KULÜBÜN MAÇINI İZLEDİ

Bilindiği üzere Arda Turan, futbol kariyerine Altıntepsispor'da başlamıştı.

Arda Turan'ın adı son günlerde Galatasaray ve Beşiktaş'la anılıyor. Milli futbolcunun Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüşüyle sarı kırmızılılara transferi zorlaşırken Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunu güçlendirmek adına Arda Turan için girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor.