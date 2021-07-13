Arda Turan: "İnsan haklarına aykırı tavırla karşılaştık"
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Arda Turan: "İnsan haklarına aykırı tavırla karşılaştık"

Arda Turan: 'İnsan haklarına aykırı tavırla karşılaştık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yunanistan'da havalimanında yaşanan test skandalının ardından ülkeye dönen Galatasaray'da Kaptan Arda Turan konuştu.

Yunanistan'da havalimanında yaşanan test skandalının ardından ülkeye dönen Galatasaray'da Kaptan Arda Turan konuştu. İnsan haklarına aykırı bir tavırla karşılaştıklarını söyleyen Arda Turan, "Yardımcı olmaya çalışsak da kötü bir tavırla karşılaştık" diye konuştu.

Olympiakos ile özel maç yapmak için gündüz saatlerinde Yunanistan'a giden ancak Yunan yetkililerin, PCR testlerini kabul etmeyerek havalimanında tekrar test yapmak istemesi üzerine ülkeye geri dönme kararı alan Galatasaray, gece yarısında İstanbul'a geldi. Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Kaptan Arda Turan sağlık kurallarına dikkat ettiklerini söyleyerek, "Toplumun önündeki insanlar olduğumuz için sağlık kurallarına ne kadar dikkat ettiğimizi her seferinde gösteriyoruz. Bütün kurallara uymamıza rağmen, hepimizin negatif olmamıza rağmen, insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Bazı arkadaşlarımız otobüsten geri döndü. Yunan yetkililere ne kadar yardımcı olmaya çalıştıysak da maalesef tavırları saygısızcaydı. Galatasaray olarak aksi şekilde davranmamız mümkün değildi. Hocamız tüm sakinliğiyle yardımcı olmaya çalışsa da tam tersi bir tavır gördük. Dostluk maçı dostça olmalıydı ancak bu tavrı göremedik. Ülkemize gelen her misafire nasıl davranıyorsak, aynı şekilde davranacağız. Uluslararası ilişkilere yakışmayan durumlardı. Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, Spor Bakanımız elinden gelen yardımı yaptılar. Bize destek olan herkese, bütün kulüplere teşekkür ederiz. Biz böyle olayları büyütme taraftarı değiliz" dedi.

"TAVIRLAR HİÇ HOŞ DEĞİLDİ"

İki ülke arasında anlaşma olduğuna da dikkat çeken Arda Turan, "Ülkemizle Yunanistan arasında PCR testlerinin karşılıklı olarak kabul edildiği yönünde anlaşma var. Bazılarımız seçildi ve test yaptırmayı kabul etti. Ancak biz otobüse gittikten sonra tekrar geri çağrıldık ve oradaki tavırlar hoş değildi. Sabrı için bütün kafileye teşekkür ediyorum. Olympiakos yetkilileri ellerinden geleni yapmaya çalıştılar ama iş bazen kulüpleri aşıyor. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Biz Türkiye olarak kim gelirse gelsin, en güzel şekilde ağırlayacağız. Biz kimsenin sağlığını sıkıntıya sokmayız, sokmadık da" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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