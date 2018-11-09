Arda Turan'ın Burnunu Kırdığı Berkay Şahin, Özel Korumayla Geziyor
Futbolcu Arda Turan'la ettiği kavgada yediği yumrukla burnu kırılan şarkıcı Berkay Şahin, kendine yeni koruma tuttu.
Şarkıcı Berkay, futbolcu Arda Turan ile yaşadıkları kavga sonrası ilk kez sahne aldı. Şarkıcı, sahneye çıktığı mekana da yeni korumasıyla geldi.
KAVGA SONRASI İLK KEZ EĞLENMEYE GİTTİ
Berkay, 9 Ekim gecesi eşi Özlem Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla futbolcu Arda Turan'dan yumruk yemişti. Burnu kırılan popçu ameliyat sonrası ilk kez önceki akşam Taksim'de sahneye çıktı.
ÖZEL KORUMA TUTTU
Sahne çıkışı Cihangir'e eğlenmeye giden Berkay Şahin'in kendine özel koruma tutması dikkatlerden kaçmadı.
NE OLMUŞTU?
Berkay Şahin, Arda Turan'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık yaptığını iddia ederek kavga etmiş, kavgada burnu kırılmıştı. Yaşanan kavga sonrası silahıyla Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye giden Arda Turan'ın silahı ateş alınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Birbirinden şikayetçi olan ünlü isimler, 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.
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korumalar kofti gibi geldi bana. Cok kilolularCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ne kadar koruma olursa olsun Allah cc lehu istemedikce canini almazama bu parann kolesi olan lar parayi guc sanip insanlari asaglyan insanlar kimse kimse den ustun degildir sadece takvada ustnlk vardr neyi paylasamiyorsunuz fuzl insanlar seytann kycagina dusmusler tazk size sonucta hepimize iki metre kefen giydireceklerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Korkmuşmuuuu? Hi hi hiiii.????Cevap Yaz Yayından Kaldır
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nasıl bir adalet bu yaa ADALET NERDESİNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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berkay sporcu değil arda o yüzden dolayısıyla daha kuvvetli herkez kendi kulvarıyla dövüşsün dövüşecekseCevap Yaz 5 Yayından Kaldır