Arda Turan'ın Burnunu Kırdığı Berkay Şahin, Özel Korumayla Geziyor

Futbolcu Arda Turan'la ettiği kavgada yediği yumrukla burnu kırılan şarkıcı Berkay Şahin, kendine yeni koruma tuttu.

Şarkıcı Berkay, futbolcu Arda Turan ile yaşadıkları kavga sonrası ilk kez sahne aldı. Şarkıcı, sahneye çıktığı mekana da yeni korumasıyla geldi.

KAVGA SONRASI İLK KEZ EĞLENMEYE GİTTİ

Berkay, 9 Ekim gecesi eşi Özlem Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla futbolcu Arda Turan'dan yumruk yemişti. Burnu kırılan popçu ameliyat sonrası ilk kez önceki akşam Taksim'de sahneye çıktı.

ÖZEL KORUMA TUTTU

Sahne çıkışı Cihangir'e eğlenmeye giden Berkay Şahin'in kendine özel koruma tutması dikkatlerden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

Berkay Şahin, Arda Turan'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık yaptığını iddia ederek kavga etmiş, kavgada burnu kırılmıştı. Yaşanan kavga sonrası silahıyla Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye giden Arda Turan'ın silahı ateş alınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Birbirinden şikayetçi olan ünlü isimler, 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (66)

  • YUNUS:
    Ne kadar koruma olursa olsun Allah cc lehu istemedikce canini almazama bu parann kolesi olan lar parayi guc sanip insanlari asaglyan insanlar kimse kimse den ustun degildir sadece takvada ustnlk vardr neyi paylasamiyorsunuz fuzl insanlar seytann kycagina dusmusler tazk size sonucta hepimize iki metre kefen giydirecekler
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • KAPTANJACK:
    berkay sporcu değil arda o yüzden dolayısıyla daha kuvvetli herkez kendi kulvarıyla dövüşsün dövüşecekse
    Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
Tüm 66 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.