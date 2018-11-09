Arda Turan'ın Burnunu Kırdığı Berkay Şahin, Özel Korumayla Geziyor

Şarkıcı Berkay, futbolcu Arda Turan ile yaşadıkları kavga sonrası ilk kez sahne aldı. Şarkıcı, sahneye çıktığı mekana da yeni korumasıyla geldi.

KAVGA SONRASI İLK KEZ EĞLENMEYE GİTTİ

Berkay, 9 Ekim gecesi eşi Özlem Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla futbolcu Arda Turan'dan yumruk yemişti. Burnu kırılan popçu ameliyat sonrası ilk kez önceki akşam Taksim'de sahneye çıktı.

ÖZEL KORUMA TUTTU

Sahne çıkışı Cihangir'e eğlenmeye giden Berkay Şahin'in kendine özel koruma tutması dikkatlerden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

Berkay Şahin, Arda Turan'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık yaptığını iddia ederek kavga etmiş, kavgada burnu kırılmıştı. Yaşanan kavga sonrası silahıyla Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye giden Arda Turan'ın silahı ateş alınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Birbirinden şikayetçi olan ünlü isimler, 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.