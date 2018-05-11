Arda Turan İçin Tek Çıkar Yol, Yaz Döneminde Maçların Oynandığı Bir Lige Transfer Olmak

Süper Ligin 32. haftasında oynanan Başakşehir - Sivasspor maçında, yan hakem Erdinç Sezertam'ı sert şekilde ittiren, bu hareketi nedeniyle gördüğü kırmızı kart sonrasında da orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya da sert tepki gösteren Başakşehirli Arda Turan'a PFDK tarafından tam 16 maçlık ceza verildi.

Alınan karar sonrasında açıklama yapan Başakşehir Kulübü yetkilileri, cezaya itiraz edeceklerini açıkladı. Tahkim Kurulu, eğer Arda'nın cezasında indirime gitmezse, yıldız futbolcu hem bu sezonu hemde gelecek sezonun ilk yarısının büyük bir bölümünü kapatmış olacak. Ayrıca FIFA kuralları gereği, cezası 4 maçın üstünde olduğu için de, FIFA üyesi hangi ülkeye giderse gitsin bu ceza devam edecek.

ARDA TURAN İÇİN TEK ÇIKAR YOL HÜLLE!

Arda Turan; Barcelona'nın transfer yasağı, yaşadığı sakatlıklar ve İspanya'da yeterince kadroya girememesi nedeniyle son dönemde çok maç kaçırdı. Milli futbolcunun bu cezayla birlikte en az yarım sezon daha futbol oynamaması ise, zaten düşüşte olan kariyerine tamiri mümkün olmayan zararlar verebilir. 31 yaşındaki yıldızın, içinde bulunduğu bu zorlu durum karşısında yapabileceği tek şey ise hülle!

Bilindiği gibi Avrupa'nın ve dünyanın pek çok önemli liginde, yazın maçlar oynanmıyor. Ancak Kuzey Avrupa, Amerika ve güney yarım kürede ise futbol tam gaz devam ediyor. Arda da, bu liglerin takımlarından birine kağıt üzerinde bir transfer gerçekleştirerek, yaz döneminde cezasını çekebilir ve Ağustos'ta ister Türkiye'de ister Avrupa'nın herhangi bir takımında kaldığı yerden futbol kariyerine devam edebilir.

İŞTE ARDA TURAN'IN TRANFER OLABİLECEĞİ ÜLKELER

İsveç, Norveç, Finlandiya, İzlanda, Amerika, Brezilya, Çin, Japonya, Güney Kore, Paraguay, Venezuela, Endonezya, Küba, Özbekistan, Singapur, Malezya, Tayland, Kırgızistan, Vietnam, Filipinler, Kamboçya, Turks ve Caicos Adaları, Letonya, Belarus, Litvanya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Bhutan. (Fanatik)