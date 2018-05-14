Arda Turan, Hülle Transferiyle 16 Maçlık Cezadan Yırtabilir

Arda Turan, Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında, Medipol Başakşehir'in Sivasspor ile karşılaştığı maçta, karıştığı olaylardan dolayı 16 maç ceza almıştı.

Medipol Başakşehir, bu cezaya itiraz edeceklerini açıklasa da, bu ceza, Arda Turan'ın önümüzdeki sezonda bir hayli maç kaçıracağı anlamına geliyor.

FIFA, bu tarz olaylarda 4 maçtan fazla ceza alan oyuncuların cezalarını hangi lige giderse gitsin geçerli kılıyor.

HÜLLE TRANSFERİYLE PROBLEM ÇÖZÜLEBİLİR

Yani Arda Turan, sezon sonunda Medipol Başakşehir'den ayrılsa bile gittiği herhangi bir ligde bu cezayı çekmek zorunda kalacak. Peki, Arda Turan'ın bu cezayı en az hasarla atlatmasının yolu ne? Eğer Arda Turan, bu cezayı en az hasarla atlatmak istiyorsa bunun tek yolu hülle transfer yapması.

BAZI LİGLER YAZIN BAŞLIYOR

Bundesliga, Premier Lig gibi önemli Avrupa ligleri son bulmuş olsa da bazı ligler yazın başlıyor. Norveç ve Finlandiya gibi soğuk iklimlerin hâkim olduğu ülkelerde ya da Kuzey Amerika ülkelerinde ligler bu yaz devam edecek.

Eğer Arda Turan bu bölgelerden FIFA'ya üye olan bir ülkenin ligine gider ve cezasını orada çekerse, önümüzdeki sezonun başından itibaren Medipol Başakşehir formasını terletebilir.

Arda Turan'ın cezasını çekebileceği bazı ligler şu şekilde: