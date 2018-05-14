Arda Turan, Hülle Transferiyle 16 Maçlık Cezadan Yırtabilir
Hakemi ittiği için 16 maç ceza alan Arda Turan, "hülle transfer" ile cezadan yırtabilir. Bu durumda Arda'nın, 9 ligden birine transfer olması gerekiyor.
Arda Turan, Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında, Medipol Başakşehir'in Sivasspor ile karşılaştığı maçta, karıştığı olaylardan dolayı 16 maç ceza almıştı.
Medipol Başakşehir, bu cezaya itiraz edeceklerini açıklasa da, bu ceza, Arda Turan'ın önümüzdeki sezonda bir hayli maç kaçıracağı anlamına geliyor.
FIFA, bu tarz olaylarda 4 maçtan fazla ceza alan oyuncuların cezalarını hangi lige giderse gitsin geçerli kılıyor.
HÜLLE TRANSFERİYLE PROBLEM ÇÖZÜLEBİLİR
Yani Arda Turan, sezon sonunda Medipol Başakşehir'den ayrılsa bile gittiği herhangi bir ligde bu cezayı çekmek zorunda kalacak. Peki, Arda Turan'ın bu cezayı en az hasarla atlatmasının yolu ne? Eğer Arda Turan, bu cezayı en az hasarla atlatmak istiyorsa bunun tek yolu hülle transfer yapması.
BAZI LİGLER YAZIN BAŞLIYOR
Bundesliga, Premier Lig gibi önemli Avrupa ligleri son bulmuş olsa da bazı ligler yazın başlıyor. Norveç ve Finlandiya gibi soğuk iklimlerin hâkim olduğu ülkelerde ya da Kuzey Amerika ülkelerinde ligler bu yaz devam edecek.
Eğer Arda Turan bu bölgelerden FIFA'ya üye olan bir ülkenin ligine gider ve cezasını orada çekerse, önümüzdeki sezonun başından itibaren Medipol Başakşehir formasını terletebilir.
Arda Turan'ın cezasını çekebileceği bazı ligler şu şekilde:
- İsveç Ligi
- Norveç Ligi
- Finlandiya Ligi
- Amerika Ligi
- Brezilya Ligi
- Çin Ligi
- Belarus Ligi
- Avustralya Ligi
- Yeni Zelanda Ligi
-
Sörünsön aklı başına gelene kadarCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Dürüstlükle hallettiğimiz kaç iş kaldı. Hep katakulli, hep katakulli. Ama top yuvarlak, katakulliden anlamıyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
derdimiz bumuydu.haber degeri bile tasımıyor artık.gitsin nerde oybarsa oynasın.bagırp cagıran futbolcu istemiyoruz.hatta giderken aynı tas olan emre yide alsın.kurtulalım sunlardanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
böyle tipler vardır, yazın gezer tozar itlik serserilik yapar. Kışın kalacak yer bulamaz kendine, yaptığı pisliklerden. Sonra tutar suç işler gider içerde yatar bir kaç ay kışı geçirir niyeyse onlar geldi aklıma.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Çin yolu göründü Arda''ya. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır