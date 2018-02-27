Arda Turan, Gençlerbirliği Maçında Galibiyet Kaçınca Locada Kahroldu
Gençlerbirliği maçında sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Arda Turan, takip ettiği maçta 3 puan kaçınca büyük üzüntü yaşadı.
Arda Turan, Başakşehir'in Gençlerbirliği ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi locada takip etti...
Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan tecrübeli futbolcu takımı 1-0 öne geçince büyük mutluluk yaşadı fakat Gençlerbirliği'nin golü ve sonrasında maçın 1-1 sonuçlanması Arda'yı çok üzdü.
TRABZONSPOR MAÇINDA İYİYDİ
Başakşehir formasıyla son Trabzonspor maçında başarılı bir futbol ortaya koyan Arda, Gençlerbirliği maçı öncesi sakatlanmış yerine Elia sahada yer almıştı.
YORUMLAR (18)
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para için herşeyi yapar dönekkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Doğuştan başakşehirliyim abiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Hiihii haahaha beter ol ardaaaaaCevap Yaz Yayından Kaldır
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geldi takım çöküşe geçti ...Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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beter ol koca kafa zuaaaaaaaaaaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır