Arda Turan, Gençlerbirliği Maçında Galibiyet Kaçınca Locada Kahroldu

Arda Turan, Başakşehir'in Gençlerbirliği ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi locada takip etti...

Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan tecrübeli futbolcu takımı 1-0 öne geçince büyük mutluluk yaşadı fakat Gençlerbirliği'nin golü ve sonrasında maçın 1-1 sonuçlanması Arda'yı çok üzdü.

TRABZONSPOR MAÇINDA İYİYDİ

Başakşehir formasıyla son Trabzonspor maçında başarılı bir futbol ortaya koyan Arda, Gençlerbirliği maçı öncesi sakatlanmış yerine Elia sahada yer almıştı.