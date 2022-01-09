Arda Turan: Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, kilo aldığına yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verirken, "Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım, bu genç takımın büyüme sürecinde bana ne zaman ihtiyaç duyulursa orada olacağım. ve hiç vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Turan'ın açıklaması şöyle;

Ve hiç vazgeçmeyeceğim."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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