Haberler » Spor » Arda Turan, Fatih Terim'in elini öptü - Spor

Arda Turan, Fatih Terim'in elini öptü

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, Galatasaray maçı öncesinde eski teknik direktörü Fatih Terim'in yanına gidip elini öptü.

22.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:22
Arda Turan, Fatih Terim'in elini öptü

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu , maçı öncesinde eski teknik direktörü 'in yanına gidip elini öptü.


Galatasaray - Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim ile Arda Turan bir araya geldi. Turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Arda Turan, karşılaşma öncesinde Galatasaray yedek kulübesinin olduğu yere giderek Fatih Terim'in elini öptü. Terim ile Turan birbirlerine sarılıktan sonra bir süre sohbet etti.


Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'da Arda Turan'ın teknik direktörlüğü yapmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.