Arda Turan, Fatih Terim'in elini öptü

22.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:22

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, Galatasaray maçı öncesinde eski teknik direktörü Fatih Terim'in yanına gidip elini öptü.



Galatasaray - Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim ile Arda Turan bir araya geldi. Turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Arda Turan, karşılaşma öncesinde Galatasaray yedek kulübesinin olduğu yere giderek Fatih Terim'in elini öptü. Terim ile Turan birbirlerine sarılıktan sonra bir süre sohbet etti.



Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'da Arda Turan'ın teknik direktörlüğü yapmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA