Arda Turan'dan Sütlüce'deki Çökmeyle İlgili İlk Açıklama: Benim Ruhsatım ve İzinlerim Var
Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu yıkılan binanın sahibi, "Çökme, otel inşaatı yüzünden oldu. Uyardık, dinlemediler." demişti. Arda Turan, "Benim bütün ruhsatım ve izinlerim var. Yaşanan olayın benimle bir ilgisi yok." yanıtını verdi.
Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu yıkılan binayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Binanın sahibi, çökmeye binanın hemen yanında yapılan ve uyarılara rağmen devam eden bir otel inşaatının neden olduğunu, otelin de Arda Turan'a ait olduğunu öne sürmüştü.
Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre otel inşaatının Arda Turan'a ait olduğunu doğrulayan Beyoğlu Belediyesi şu açıklamayı yaptı:
"ÇÖKMEYE OTELİN NEDEN OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR"
"Yoğun yağış sonrasında toprak şişmiş ve istinat duvarı patlamış. Yandaki otel ruhsatlı bir inşaat. Arda Turan'a ait. Çökmeye bu inşaatın neden olup olmadığı bilinmiyor, inceleme sürüyor."
ARDA TURAN: RUHSATIM VAR, OLAYIN BENİMLE İLGİSİ YOK
Arda Turan ise konuya ilişkin sorulara, "Benim bütün ruhsatım ve izinlerim var. Yaşanan olayın benimle bir ilgisi yok" yanıtı verdi.
Arda Turan'ın oteli de kardeşi için yaptırdığı belirtiliyor.
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İzinin olması adamın evini yıkacağın anlamına gelmezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İzinin olması adamın evini yıkacağın anlamına gelmezCevap Yaz Yayından Kaldır
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ADAMLAR EVİ BIRAKIK GITSIN MI ARDA SENIN BU KADAR KISILIKSIZ OLDUGUNU BILMIYORDUKCevap Yaz Yayından Kaldır
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Suçlu mu arıyorsunuz ? '' Kepçeci'' kardeşim , kepçeci . Ne belediyesi , ne Ardası . masum kişilere çamur atmaya utanmuyormusunuz ? O kepçeciye verin 25 sene , bir daha yapar mı ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Terbiyesiz ArdaCevap Yaz Yayından Kaldır