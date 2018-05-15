Arda Turan Babasının Durumu İle İlgili Paylaşım Yaptı: Bugün Taburcu Oldu

Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, babası Adnan Turan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

16 MAÇLIK CEZANIN ARDINDAN BABASININ RAHATSIZLIĞIYLA SARSILDI

Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan, PFDK'dan aldığı 16 maçlık cezanın ardından bir de babası Adnan Turan'ın rahatsızlığıyla sarsılmıştı.

"BABAM BUGÜN HASTANEDEN TABURCU OLDU"

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan babasının taburcu olduğunu açıklayan Arda, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

"Babam bugün hastaneden taburcu oldu. Sağlığı çok şükür yerinde. Arayıp soran tüm dostlardan Allah razı olsun. Yoğunluktan geri dönemediklerim kusuruma bakmasın lütfen. Dualarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ederim."