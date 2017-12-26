Arda Turan, Beşiktaş'a Yeşil Işık Yaktı: Neden Olmasın
Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arda Turan, "Barcelona serüveni benim için bitti sayılır. Türkiye'de oynamayı çok özledim. Şartlar oluşursa Beşiktaş neden olmasın" dedi.
Devler Ligi'nde tarih yazarak grup aşamalarını lider olarak tamamlayan Beşiktaş, Süper Lig'de ise beklenenin altında kalmıştı. Sezonun ikinci yarısında bu durumu değiştirip takımın ligde üst üste üçüncü şampiyonluğa ulaşmasını isteyen yönetim, kadroyu güçlendirmek için harekete geçti. Bu doğrultuda birçok ismi gündemine alan Kara Kartal, en büyük bombasını Katalan devi Barcelona'da forma giyen milli yıldız Arda Turan olarak belirlemişti. Yıldız isimle geçen hafta ilk teması Asbaşkan Umut Güner aracılığıyla kuran Kartal, pazarlıklara başlamıştı.
"GALATASARAY'I KONUŞMAYALIM"
La Liga'ya devre arası verilmesinin ardından soluğu Türkiye'de alan Arda Turan'ın, geleceğiyle ilgili kararı önceki gün Yeniköy'deki bir balıkçıda yakın arkadaşlarıyla paylaştığı bildirildi. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun, "Barcelona serüveni benim için bitti sayılır. Türkiye'de oynamayı çok özledim. Şartlar oluşursa Beşiktaş neden olmasın" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu sözlerin ardından bir arkadaşının, "Galatasaray'a dönmek istemez misin?" sorusuna ise tecrübeli oyuncunun, "Onların durumu iyi! Galatasaray konusunu konuşmayalım" cevabını verdiği belirtildi.
BARCELONA DÜNDEN RAZI
Fanatik'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar'ın, yıldız isim için Barcelona'yla menacer Ahmet Bulut aracılığıyla görüşmelere başladığı ve yönetimin satın alma opsiyonlu 1,5 yıllık kiralama formülü üzerinde durduğu belirtildi. Teknik direktör Ernesto Valverde'nin bu sezon forma şansı tanımadığı Arda Turan için Barcelona Yönetimi de kararını vermişti. Katalanlar, Arda için tekliflere açık olduğunu duyurmuştu. Deneyimli oyuncunun geleceğinin bu hafta içerisinde şekillenebileceği öğrenildi.
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BU SADECE MEDYANIN ARDA İLE FATİH TERİMİ KARŞI KARŞIYA GETİRİP GEREKSİZ REKABETTEN NEMALANMA ÇABASIDIR TÜRK FUTBOLU BÖYLE BASİT VE REZİL HESAPLARIN PEŞİNDEN KOŞTURULMAYA ÇALIŞMASI BİR ON SENE SONRADA NERDE HATA YAPIYOZ ALT YAPI YABANCI SINIRLAMASI GİBİ MİLLİ TAKIM BAŞARISIZLIĞININ ARDINDAN APTAL APTAL SEBEPLERE DAYANDIRILMASI YİNE KAÇINILMAZDIR. BEŞİKTAŞ GİBİ BÜYÜK BİR CAMİA BÖYLE BASİT HESAPLARIN İÇİNE ÇEKİLEMEZ. EN ÇOKDA DEVLET TELEVİZYONU BUNUN PEŞİNE DÜŞMESİ AYRI Bİ ACI ÇOK YAZIK SİZECevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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GALATASARAYI KONUŞMAYALIM DİYOR AMA İSTESELER ANINDA GİDER ŞIMARIK . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Arda Beşiktaş''a gelidğinde hangi mevkide oynayacak oynayabilecek. Lens gibi kaliteli bir oyuncu bile yedek beklerken bu sezon hiç maça çıkmamış Arda mı ilk 11 de yer bulabilecek. Bence Beşiktaş açısından çok gereksiz bir oyuncu olur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Arda kaliteli ama şımarık. Futbolcu istediği takımda oynar. Ama ben cimbomdan başkasında oynamam falan bunlar böyük lokmalarCevap Yaz Yayından Kaldır
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döner dolaşır fenere giderCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu popülerken barcada kadroya girerken henüz şımarıklıklarıyla gündeme gelmemişken ben türkiyede sadece GALATASARAY da oynarım dememişmiydi. şimdi GALATASARAY kalitesine çıkamayınca sözünde neden duramıyor acaba 2. emre vakası oluyor. unutmuyoruz emre feneve küfredip sonra ben doğuştan fenevliyim demişti. yazık arda ben seni tüm olanlara rahmen adam sanardımCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır