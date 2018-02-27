Arda Turan, Barcelona'nın Anlaştığı Kulübe Gitmek Zorunda

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ocak ayı transfer döneminde Katalan ekibinden Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'la ilgili iddia, İspanyol Mundo Deportivo'dan geldi.

Milli futbolcu Arda Turan, ara transfer döneminde Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e 2.5 yıllık kiralık olarak transfer olmuştu. Arda'nın geleceğiyle ilgili İspanya'da önemli bir iddia ortaya atıldı.

BAŞAKŞEHİR'İN SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Fakat yapılan açıklamada "FC Barcelona oyuncunun UEFA transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak. İstanbul Medipol Başakşehir'in satın alma opsiyonu bulunuyor." bölümüyle ilgili Mundo Deportivo Gazetesi bilinmeyen bir detay açıkladı.

BARÇA'NIN ANLAŞTIĞI TAKIMA GİTMEK ZORUNDA

İspanyol gazetenin iddiasına göre Barcelona, Arda için gelen herhangi bir teklifi isterse kabul edilir ve Arda Turan da kulübün gönderdiği takımı reddedemez. Yani Arda Turan, Barcelona'nın transfer teklifini kabul ettiği takıma gitmek istememe gibi bir lüksü yok. Fakat transfer sürecinde bu madde ne Başakşehir ne de Arda tarafından açıklanmadı.

Böyle bir durumda eli kolu bağlı kalacak Arda, örneğin; ocak ayında Barça'ya 30 milyon euroluk transfer teklifi yapan Çin ekibi reddetmişti. Fakat yapılan anlaşmayla önümüzdeki transfer dönemi Başakşehir herhangi bir opsiyon kullanmazsa, Arda, Barcelona'nın teklifini kabul ettiği herhangi bir takıma gitmek zorunda.

BAŞAKŞEHİR HİÇ PARA ÖDEMEMİŞTİ

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda'nın imza töreninde yaptığı açıklamasında; 'Barcelona'ya hiç ödeme yapmadan Arda'nın bonservisine yüzde 25 oranında ortak olduk. Önümüzdeki yıl satıldığı taktirde yüzde 20, bir sonraki yıl satıldığı taktirde yüzde 25 bize ödemek durumundalar. 41 milyon euroluk bir bonservis bedeli yatırımı yapılmışken Barcelona'ya hiç bir bedel ödemiyoruz. Şampiyon olursak 300 bin euro ödeme yapılacak" demişti.

(Skorer)