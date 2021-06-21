Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı

Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti. Arda Turan akşam antrenmanında takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah antrenmanı, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi. Terim'in yeniden takımının başında olduğu sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Günün ikinci antrenmanı ise akşam saatlerinde yapıldı. Antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra sınırlı alanda 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 ve 4'e 4 gruplar halinde çift kale oyun oynandı.

Yeni sezon çalışmalarına bugün katılan Okan Kocuk ve Christian Luyindama sağlık kontrolünden geçti.

Arda Turan akşam antrenmanında takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Milli takım kampından bu akşamüstü dönen Taylan Antalyalı, akşam antrenmanı öncesi takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile bir süre sohbet etti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı
Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Florya'da alkışlarla karşılanan Fatih Terim'in ilk sözü, 'Heyecanlıyım' oldu
Florya'da alkışlarla karşılanan Fatih Terim'in ilk sözü, "Heyecanlıyım" oldu
Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın
Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın
5. Fatih Terim dönemi başladı! Florya'ya ayak basan deneyimli hoca alkışlarla karşılandı
5. Fatih Terim dönemi başladı! Florya'ya ayak basan deneyimli hoca alkışlarla karşılandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Angela Merkel Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Rafet El Roman Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arda Turan akşam antrenmanında yer aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 19:45:56. #1.15#

title