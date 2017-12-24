Arda Turan'a Beşiktaş Mesajı!

Barcelona'da kadroya gireymeyen ve ismi Beşiktaş ile anılan Arda Turan'a "Come to Beşiktaş" mesajı geldi.

Arda Turan'a Beşiktaş Mesajı!



Sezon başından beri Barcelona kadrosuna girmekte zorlanan Arda Turan devre arasını bekliyor. Türkiye'de adı özellikle Beşiktaş ile anılan Arda Turan için yakın arkadaşı Oğulcan Engin'den mesaj geldi.

Sinan Engin'in oğlu olan Oğulcan Engin, Arda Turan ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve "Come to Beşiktaş dileğim" yazdı.



]

]

]

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.