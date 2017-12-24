Arda Turan'a Beşiktaş Mesajı!
Barcelona'da kadroya gireymeyen ve ismi Beşiktaş ile anılan Arda Turan'a "Come to Beşiktaş" mesajı geldi.
Sezon başından beri Barcelona kadrosuna girmekte zorlanan Arda Turan devre arasını bekliyor. Türkiye'de adı özellikle Beşiktaş ile anılan Arda Turan için yakın arkadaşı Oğulcan Engin'den mesaj geldi.
Sinan Engin'in oğlu olan Oğulcan Engin, Arda Turan ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve "Come to Beşiktaş dileğim" yazdı.
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Kaynak: Skorer
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