Arda Turan'a 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi
Medipol Başakşehir oyuncusu Arda Turan, geçtiğimiz yıl ekim ayında şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı
Medipol Başakşehir oyuncusu Arda Turan, geçtiğimiz yıl ekim ayında şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Berkay Şahin ve avukatı katılırken, mahkemede bulunmayan Arda Turan'a avukatı vekalet etti. Euronews.com'da Görüntüle