Arda Turan'a 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Arda Turan'a 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Medipol Başakşehir oyuncusu Arda Turan, geçtiğimiz yıl ekim ayında şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı

11.09.2019 14:15
Arda Turan'a 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Medipol Başakşehir oyuncusu Arda Turan, geçtiğimiz yıl ekim ayında şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.


İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Berkay Şahin ve avukatı katılırken, mahkemede bulunmayan Arda Turan'a avukatı vekalet etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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