Arda Turan 1 yıl daha Galatasaray'da
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Arda Turan 1 yıl daha Galatasaray'da

Arda Turan 1 yıl daha Galatasaray'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, 34 yaşındaki futbolcusu Arda Turan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kulübü, 34 yaşındaki futbolcusu Arda Turan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılılar, deneyimli orta saha Arda Turan'ın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı. Turan, yeni sözleşmeye imza attıktan sonra duygu ve düşüncelerini Galatasaray Televizyonu'na anlattı.

"HAYATIMIZ BOYUNCA GALATASARAY'A HİZMET ETMEK İÇİN BURADAYIZ" İlk günkü gibi mutlu ve heyecanlı olduğu dile getiren Arda Turan, "Bizim için burada imzalar önemli değil. Hayatımız boyunca Galatasaray'a hizmet etmek için buradayız. Çok mutluyum. Galatasaray'da olduğum her anın keyfini, mutluluğunu çıkartıp başarılar, kupalar kazanmak istiyorum. Buradan hem Sayın Başkana, yönetim kuruluna hem de Hocama çok teşekkür ediyorum tekrardan beni bu formayla, bu tişört, bu armayla kavuşturdukları için. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım ilk günkü gibi. Elimizden ne gelirse, her anını en kıymetli şekilde değerlendirip sezonu kupalarla, şampiyonluklarla bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Geçen sezondan dersler çıkardıklarını belirten tecrübeli futbolcu, gelecek sezonla ilgili şunları söyledi:

"Açıkçası geçen seneden sonra iyi dersler çıkarttığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğu son anda kaybettik ama Galatasaray mücadelesini, vazgeçmemeyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene baştan daha sıkı tutup işleri, daha başarılı olacağımıza inanıyorum sonuna kadar. Galatasaray her kulvarda olduğu gibi, olduğu her kulvarda başarıya ve şampiyonluğa adaydır. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Her gün bunu daha iyi nasıl yapabiliriz, nasıl daha iyisine ulaşabiliriz diye uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Hiç durmadan dersler çıkartıp kazanmaya çalışacağız, en iyisini taraftarımıza en güzelini göstermek istiyoruz."


Arda Turan 1 yıl daha Galatasaray'da
Arda Turan 1 yıl daha Galatasaray'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Galatasaray, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı
Galatasaray, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı
Galatasaray Kulübü, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, deneyimli futbolcusu Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
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