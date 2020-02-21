Arda Kardeşler'in Kayserispor ve Konyaspor Karnesi

21.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:28

Hes Kablo Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak maçı yönetecek olan Arda Kardeşler, yönettiği 143 müsabakada 621 sarı, 40 kez de kırmızı kart çıkardı.



Bursa Bölgesi hakemi Arda Kardeşler, bugüne kadar 143 müsabaka yönetti. bu maçlarda 69 kez ev sahibi, 39 kez deplasman takımı kazanırken 35 maç da berabere bitti. Arda Kardeşler, bu maçlarda 621 sarı kart çıkarırken 40 kez de kırmızı kartına başvurdu. Arda Kardeşler 1 kez Kayserispor-Konyaspor maçı yönetti. 24 Şubat 2019 tarihinde Konya'da oynanan maçı Kayserispor 1-0 kazanmıştı



Kayserispor karnesi



Arda Kardeşler, Hes Kablo Kayserispor'un 8 maçını yönetti. Sarı Kırmızılılar, bu maçlarda 3 kez kazanırken 5 kez de mağlup oldu. Arda Kardeşler, bu maçlarda 14 kez sarı kart 1 kez de kırmızı kart çıkardı. Arda Kardeşler'in yönettiği maçlarda Kayserispor şu sonuçları aldı:



Kayserispor-Fenerbahçe 1-0



Galatasaray-Kayserispor 3-1



Konyaspor-Kayserispor 0-1



Alanyaspor-Kayserispor 5-0



Göztepe-Kayserispor 2-0



Fenerbahçe-Kayserispor 3-0



Beşiktaş-Kayserispor 2-1



Gaziantep-Kayserispor 1-2



Konyaspor karnesi



Arda Kardeşler, Konyaspor'un 7 maçını yönetti. Yeşil Beyazlılar, bu maçlarda 5 kez kazanırken 2 kez de mağlup oldu. Arda Kardeşler, bu maçlarda 11 kez sarı kart çıkardı. Arda Kardeşler'in yönettiği maçlarda Konyaspor şu sonuçları aldı:



Konyaspor-Kayserispor 0-1



Konyaspor-Osmanlıspor 1-0



Konyaspor-Gençlerbirliği 3-0



Konyaspor-Karabükspor 3-0



Konyaspor-Başakşehir 0-3



Konyaspor-Ümraniyespor 2-1



Konyaspor-Kasımpaşa 2-1



Triosu..



Bu müsabakada Kardeşler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4.Hakemi Emre Kargın olarak açıklandı. Hes Kablo Kayserispor-Konyaspor maçının VAR Hakemi Emre Malok olurken, AVAR Hakemi ise Murat Erdoğan oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA