Arda Işık'tan üçüncülük kupası

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen '15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Yarışı', Muğla'da tamamlandı. 15 Temmuz'da Muğla –Marmaris karayolu üzerinde gerçekleşen yarışlara Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 9 sporcuyla katıldı. Sporcuların kupa için kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda gençler kategorisinde yarışan Arda Işık, 60 km uzunluğundaki parkuru 1.20:46'lık derecesiyle geçerek üçüncülük kupasının sahibi oldu.

"Tecrübe kazandılar"

Yarışların ardından Büyükşehir Belediyespor Kulübü Baş Antrenörü Cengiz Uçkan, Arda Işık'ı ilk tebrik eden isim oldu. Sporcusunu başarısından dolayı kutlayan Uçkan,bu tür turnuvalarda yer almanın önemine değinerek, "Arda, milli takıma aday sporcumuz. Bu yarışa katılan birçok sporcumuz ilk defa böyle bir organizasyonda yer aldı. Biz yetiştirici bir kulübüz. Burada sporcularımız gelecek organizasyonlar için önemli tecrübe kazandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler