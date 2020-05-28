Arda Han'dan yeni single 2008 yılından bu yana müzik piyasasının içinde olan ve bugüne kadar dört farklı albüme imza atan Arda Han, yeni single'ı "Derdim Çok" u sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor. Klip çekimleri tamamlanan ve 26 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşacak olan "Derdim Çok" şarkısı, müzik piyasasında ses getirmeye hazırlanıyor.

Profesyonel anlamda 2008 yılında "Vefasız" adlı albümle müzik dünyasına giriş yapan Arda Han, bugüne kadar dört farklı albümü sevenleriyle buluşturmuş bir isim. Vefasız dışında; 2010 yılında "Bittim Aşkım", 2011 yılında single albümü olan "Ömre Bedel", 2014 yılında da "Masal" albümüyle müzik piyasasında adından söz ettiren Arda Han, 2014 yılında aile şirketindeki işlerin yoğunluğu nedeniyle bir süre müzik işlerine ara verdi. 2020 yılının ortalarına geldiğimiz şu günlerde ise bomba gibi bir single albüm olan "Derdim Çok" ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Arda Han, klip çekimlerini tamamladığı şarkıyı, 26 Mayıs'ta müzik piyasası ile buluşturacak.





"Bu şarkıyı benim okumam lazım"





"Derdim Çok" şarkısının hikayesini paylaşan Arda Han; "2019 yılında beş şarkılık bir albüm hazırladık. Albümün çıkmasına çok kısa bir süre kala çok sevdiğim müzisyen bir arkadaşım beni aradı ve bir şarkı paylaştı. Bu parçayı duyar duymaz arkadaşıma; 'Bu şarkıyı benim okumam lazım' dedim. Bunun üzerineo da şarkıyı bana verdi. Hal böyle olunca,2019 yılında hazırladığımız albümü bir kenara koyduk ve bu parçaya konsantre olduk. Stüdyo kayıtlarını tamamladığımız "Derdim Çok" single albümünün klip çekimlerini de gerçekleştirdik ve 26 Mayıs 2020 tarihinde müzikseverlerle buluşturacağız" dedi.

Çekimler Berlin'de gerçekleşti





Söz ve müziği çok yakın arkadaşı olan Mert Ustaoğlu'na ait olan "Derdim Çok" single'nın nasıl ve ne kadarlık bir çalışmanın ürünü olduğunu anlatan genç şarkıcı; "Stüdyo çalışmalarını ortalama iki haftada tamamladığımız şarkının, klip çekimini de bir haftada gerçekleştirdik.Toplamda üç hafta gibi bir süre zarfında kalabalık bir ekiple çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürdük. Tahsin Özkan'ın yönetmenliğini üstlendiği klibimizi de Berlin'de farklı mekanlarda yine profesyonel bir ekiple keyifli bir havada tamamladık.

"En büyük destekçim, ailem"





Müziğe çok küçük yaşlarda ilgi duyan Arda Han, müzikteki kabiliyetini ailesinin desteğiyle bir araya getirerek 2008 yılında profesyonel anlamda müzik çalışmalarına başlamış bir isim. Müzik dünyasında elde ettiği başarının hatırı sayılır bir kısmını ailesine borçlu olduğunu söyleyen Arda Han; "Müzik hayatına beni yönlendiren ailem oldu. Çok küçük yaşlardan bu yana şarkı söylüyordum, rahmetli babam da bana sürekli şarkı söylettirirdi. O süreçte ailem sesimin iyi olduğunu fark etti ve en büyük destekçim olarak yanımda yer aldılar. İlk yıllarda amatör bir şekilde sürdürdüğüm müzik işini 2008 yılına geldiğimizde profesyonel bir şekilde yapmaya başladım" diyerek,müzikle olan hikayesinin nasıl başladığını anlatıyor.