Arda Güler Real Madrid Real Sociedad maçında onayacak mı? Arda Güler Real Madrid Real Sociedad maçında ilk 11'demi, yedek mi?

İspanya futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olan Kral Kupası'nda yarı final heyecanı dorukta. Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, güçlü rakibi Real Sociedad ile kozlarını paylaşacak.Arda Güler Real Madrid Real Sociedad maçında ilk 11'demi, yedek mi? Arda Güler Real Madrid Real Sociedad maçında onayacak mı?

REAL MADRİD - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:30'da başlayacak.

REAL MADRİD - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Javier Arberola Rojas'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1'den naklen yayımlanacak.

Real Sociedad'ın sahasında oynanan ilk maçı Real Madrid 1-0'lık skor ile kazanmıştı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid'in deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Arda Güler, ilk 11'de başlamıştı ve sahada 84 dakika boyunca mücadele etmişti.

Güler, 21 pasın 21'ini doğru bir şekilde vermiş, 3 hava topu mücadelesi kazanmış ve 2 ikili mücadelede başarılı olmuştu. 84. dakikada ise yerini Rodrygo'ya bırakmıştı. Güler'in ikinci maçta 11'de olup olmayacağına dair henüz bir detay bulunmuyor.