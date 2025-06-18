FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları TRT 1 ekranlarında devam ediyor. Dünyaca ünlü futbol kulübü Real Madrid ve Al Hilal, 18 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de canlı yayınla karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamak için ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Peki, Arda Güler Real Madrid Al Hilal maçında oynayacak mı, kadroda mı, ilk 11'de mi?

ALONSO VE INZAGHI'NİN İLK MAÇLARI

ABD'deki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda H Grubu'nda oynanacak olan Real Madrid - Al Hilal müsabakasında, iki takım da yeni teknik direktörlerinin yönetiminde ilk maçlarına çıkacak. İspanyol kulübünde Xabi Alonso, Al Hilal'de ise Simone Inzaghi ilk sınavlarını verecekler.

REAL MADRİD – AL HİLAL MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Real Madrid - Al Hilal maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Aşağıdaki link üzerinden karşılaşmayı seyredebilirsiniz.

REAL MADRİD-AL HİLAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Al Hilal maçı 18 Haziran 2025 Çarşamba günü oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak.

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

ARDA GÜLER REAL MADRİD AL HİLAL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Arda Güler Real Madrid Al Hilal maçı ilk 11'in yer almıyor. Arda Güler yedekler arasında yer alıyor. Alonso'nun tercihine maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna dahil olabilir.

ARJANTİNLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Arjantin Futbol Federasyonu'ndan hakem Facundo Tello yönetecek. Tello'nun yardımcılıklarını Juan Pablo Belatti ve Gabriel Chade yapacak.