Arda Güler kimdir? Fenerbahçe'nin genç yıldızı kaç yaşında, nereli? Arda Güler biyografisi!

Fenerbahçe forması ile gösterdiği başarı ile adından söz ettiren başarılı futbolcu Arda Güler'in hayatı merak edildi. Peki, Arda Güler kimdir? Fenerbahçe'nin genç yıldızı kaç yaşında, nereli? Arda Güler hayatı ve biyografisi nedir?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Helsinki ile oynanan zorlu karşılaşmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, Antalyaspor maçında da kendini göstermeyi başarmış ve adından söz ettirmiştir. Peki, Arda Güler kimdir? Fenerbahçe'nin genç yıldızı kaç yaşında, nereli? Arda Güler hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ARDA GÜLER KİMDİR?

Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de profesyonel sözleşme imzaladığı Arda Güler 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi.

2014 yılında Gençlerbirliği altyapısına katılan Arda, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2018'e kadar Başkent ekibinde forma giyen genç yetenek, Şubat 2019'da Fenerbahçe'ye katıldı. 14 yaşında Fenerbahçe'ye katılan Arda, Elit Akademi Ligi U14'te 21 maçta 12, Elit Akademi Ligi U15'te 13 maçta 5, Elit Akademi Ligi U16'da 6 maçta 1 gol, Fenerbahçe U19'da 22 maçta 10 gol, 7 asistle oynadı. Arda bu performansından sonra A takıma yükseldi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.