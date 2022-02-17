Arda Güler'den ikinci asist

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Antalyaspor maçının ardından ikinci asistini de Slavia Prag müsabakasında yaptı.

Fenerbahçe'nin yıldız adayı Arda Güler, paslarıyla dikkat çekiyor. Genç oyuncu, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Antalyaspor mücadelesinde 3 dakika sahada kalmasına rağmen Zajc'ın attığı golün pasını vermişti. Genç oyuncu bu akşam oynanan Slavia Prag maçında da 75. dakikada oyuna girdi ve Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golün asistini gerçekleştirdi. Arda Güler, resmi maçlarda toplam 67 dakika forma giyerken, 2 asistlik bir performans sergiledi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel