Arda Engel Tanımıyor



Eylül ayında Kanada'da Müzik ve spor dallarında yapılacak olan 8. ANCA WORLD AUTISM Festivaline ödül adayı olarak gösterildi.

Kanada'da her yıl düzenlenen, uluslararası katılımlı Dünya otizm festivalinde otizm üzerine uzmanlar, otizmli bireyler, aileler ve her ülkeden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geliyorlar.

Organizasyonda farklı ülkelerden otizmli bireylerin çeşitli alanlarda yetenekleri ile ön plana çıkan ve topluma örnek olanlara, aile ve uzmanlardan otizmli topluma örnek olan bireyler ödüllendiriliyor

Bu festival her yıl Kanada Vancouver şehrinde, Naturally Autistic ve Anca Otizm Vakfı organizasyonu ile gerçekleştiriliyor.

Akademik olarak akranlarına yetişmekle kalmayan Arda İzmir içinde ve dışında yer alan sosyal faaliyetlerin tamamına katılıyor. İzmir il genelinde yapılan resim ve müzik yarışmalarında 2 adet birincilik 3 adet ikincilik ödülü bulunuyor.

2013 ve 2016 yılında yapılan Türkiye Atletizm şampiyonasında 200 metrede Türkiye şampiyonu oldu.

İngilizceyi en iyi şekilde bilen Arda konuşmayı çok sevmiyor.

Arda Feroğlu Kimdir?

1994 yılında İzmir'de ailenin 2. çocuğu olarak dünyaya gelen Arda Feroğlu'na 18 aylık iken otizm tanısı konuldu. 2 yaşından itibaren özel eğitime başladı. Küçük yaşlarda hiperaktivitesi bulunan Arda okuma ve yazmaya 3 yaşında başladı. İlk çocukluk döneminden itibaren iletişim için müzik ve resmi kullanıldı.

15 yaşında İzmir Çiğli Maltepe İlköğretim Okulu Kaynaştırma öğrencisi olarak mezun oldu. Arda şu anda Açık Öğretim Lisesi'nde okumaktadır. Hedefinde Üniversitelerin konservatuarlarında eğitim görmek var.

Arda 2013 ve 2016 yılında yapılan Türkiye Atletizm şampiyonasında 200 metrede Türkiye şampiyonu oldu.

2012 yılı Şubat ayında Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde Devlet Opera ve Balesi Sanatçısı Tevfik Rodos ile birlikte Tanju Okan şarkıları konserinde sahne aldı.

2013 Mayıs ayında Çiğli ilçesinde Devrim Altanay ve Cevdet Şanel'in katıldığı Cem Karaca şarkıları konserinde yer almış ve 3 şarkı seslendirdi.

29 Nisan 2015 de Karşıyaka Suat Taşer Sahnesinde 16 eseri seslendirdiği "Sessiz Çığlık" adlı konserini verdi.