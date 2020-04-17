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Kuveyt Türk, Avrupa, Ekonomi

Architecht'ten yeni nesil finansal ürün "ApiGo"

Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olarak kurulan teknoloji şirketi Architecht, bulut tabanlı ürünü ApiGo ile finansal kuruluşlara çözümler sunuyor.

17.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:48
Architecht'ten yeni nesil finansal ürün

Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olarak kurulan teknoloji şirketi Architecht, bulut tabanlı ürünü ApiGo ile finansal kuruluşlara çözümler sunuyor.

Architecht açıklamasına göre, finans kuruluşlarının açık bankacılık uygulamalarını gerçekleştirebilecekleri ve yeni iş modelleri oluşturabilecekleri bulut tabanlı bir ürün olan ApiGo, geliştirdiği çözümleri FinTech'lerle paylaşmak isteyen veya bünyesindeki servislerin iletişimi için çözüm arayan sektör oyuncularına uçtan uca hizmet veriyor.

Ürün, tüm sektör oyuncularının yasal yükümlülüklerini açık bankacılık kapsamında çözüyor.

Yurt içi ve Avrupa pazarında hizmet veren açık bankacılık ürünü ApiGo, yerli kaynaklarla geliştirildi.

Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olarak kurulan teknoloji şirketi Architecht tarafından geliştirilen ApiGo, PSD2 (The Payment Services Directive-2/Ödeme Hizmetleri Direktifi-2) regülasyonu ile finansal kuruluşların yerine getirmesi gereken açık bankacılık uygulamalarına ait teknik ayrıntıları takip ederek, kullanıcıların uyum içerisinde çalışmasına olanak sağlıyor.

"FinTech'lere destek olmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Architecht Genel Müdürü Dr. Mücahit Gündebahar, ApiGo'nun yerel kullanıcıların ihtiyacına karşılık geliştirdiği çözümlerin yanı sıra PSD2 kapsamında belirlenen UK Open Banking ve Berlin Group standartlarına uygun olarak sunulan hazır şablonlarla bir "gateway" ürünü olarak kullanıcılarına hizmet sağladığını belirtti.

Architecht olarak inovasyona çok fazla önem verdiklerini aktaran Gündebahar, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar FinTech geliştiricileri ve girişimcileri destekleyen birçok projeye imza attık. Bu kapsamda kurduğumuz API Market aracılığıyla kaynak kodları geliştiricilerin kullanımına açarak yeni bir uygulama geliştirmek isteyen girişimcilere ve FinTech'lere destek olmaya devam ediyoruz. ApiGo platformuyla ise tüm sektör oyuncularına hitap eden bir ürün geliştirmiş olduk. Türkiye'de bir ilk olan uygulamamız tamamen kendi kadrolarımız tarafından hayata geçirildi."

Architecht mühendisleri tarafından açık kaynaklı teknolojilerle geliştirilen ve start-up yaklaşımıyla tasarlanan ApiGo, SaaS (Software as a service) ve On Premise versiyonlarının yanı sıra hibrit çözümleriyle de müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Kaynak: AA

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