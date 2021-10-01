Arçelik yeni nesil süpürgesi Imperium Go Plus'ı satışa sundu - Haberler Ekonomi
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Arçelik yeni nesil süpürgesi Imperium Go Plus'ı satışa sundu

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Arçelik yeni nesil süpürgesi Imperium Go Plus'ı satışa sundu

Arçelik, akıllı ekranı, yüksek emiş gücü ve zemin algılama teknolojisiyle her yüzeyde maksimum performans gösteren yeni nesil süpürgesi Imperium Go Plus'ı tüketicilerinin beğenisine sundu.

Arçelik, akıllı ekranı, yüksek emiş gücü ve zemin algılama teknolojisiyle her yüzeyde maksimum performans gösteren yeni nesil süpürgesi Imperium Go Plus'ı tüketicilerinin beğenisine sundu.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, temizlik alışkanlıklarını değiştirecek Imperium Go Plus 210AW emiş gücü ile evin ana süpürgesinin yerine geçiyor. Yeni nesil fırçası ile otomatik olarak zemin tipine göre emiş gücünü ayarlayarak kullanım süresini optimum süreye çıkaran Imperium Go Plus özellikle halılarda yüksek kademeye çıkarak etkin temizlik sağlıyor.

Gövde üzerinde yer alan ekranından anlık olarak kalan süreyi, emiş modunu ve şarj durumunu gösteren Imperium Go Plus, fırça, boru ve filtre kısmında meydana gelebilecek tıkanma durumlarında uyarısını ekran üzerindeki animasyon ile bildiriyor.

Fırçasız motor teknolojisi (BLDC) sayesinde yüksek performans sağlayan Imperium Go Plus'ın 15, 30 ve 60 dakika olmak üzere 3 kademe ayarı bulunuyor. Fırçasında bulunan led ışığı sayesinde gözden kaçan veya görülmeyen kirlerin detaylı temizliğine yardımcı olurken, 28.8V Li-ion pili ile uzun pil ömrü ile de dikkat çekiyor.

Yatak ve koltukların alt kısımları gibi ulaşılması zor yüzeylere eğilmeden kolay erişim sağlayan Imperium Go Plus, TrayClean özelliği sayesinde tek elle toz haznesini kolayca boşaltma imkanı sunuyor. Hafif ve ağırlık dengeli tasarımı sayesinde büyük kolaylık sağlıyor ve bu özelliği sayesinde süpürgeyi yere çekmek veya itmek için çaba sarf etmeye gerek kalmıyor. Ek aksesuarları ve bükülebilen borusu sayesinde, raflar, masa tezgahı, koltuk altı, tavan olmak üzere tüm yüzeyleri eğilmeye gerek olmadan temizliyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
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Haber: Arçelik yeni nesil süpürgesi Imperium Go Plus'ı satışa sundu - Haberler Ekonomi
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