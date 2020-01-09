Arçelik'ten yeni yıla özel kampanya
Arçelik, yeni yılın ilk günlerinde "2020 Aşkına Büyük Çeyiz Kampanyası" başlattı.
Arçelik, yeni yılın ilk günlerinde "2020 Aşkına Büyük Çeyiz Kampanyası" başlattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, beyaz eşya ve ankastre fırın ürünlerinden tek seferde herhangi 3 ürünü birlikte alanlara bin 549 TL değerindeki A32l 5845 4B veya A32L 5745 4B model 32 inç televizyon hediye olarak veriliyor.
Kampanya, 31 Ocak'a kadar Arçelik mağazalarında geçerli olacak.