Arçelik'ten yeni yıla özel kampanya

09.01.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:24

Arçelik, yeni yılın ilk günlerinde "2020 Aşkına Büyük Çeyiz Kampanyası" başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, beyaz eşya ve ankastre fırın ürünlerinden tek seferde herhangi 3 ürünü birlikte alanlara bin 549 TL değerindeki A32l 5845 4B veya A32L 5745 4B model 32 inç televizyon hediye olarak veriliyor.

Kampanya, 31 Ocak'a kadar Arçelik mağazalarında geçerli olacak.

Kaynak: AA