Arçelik'ten Uzaktan Erişimli Klimalar

Arçelik, Wifi uzaktan erişimli ProSmart Inverter Klimaları tüketicilerin beğenisine sunuyor.



Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre şirketin A++ sınıfında yer alan ProSmart Inverter Klimaları, Wifi uzaktan erişimli özelliği sayesinde akıllı telefon, bilgisayar ya da tablet aracılığıyla herhangi bir yerde uzaktan erişimle çalıştırılabiliniyor.



ProSmart Inverter Klimalar, enerji kontrol özelliği sayesinde tek tuşla odadaki kişi sayısı, sıcaklık ve koşullara göre yüzde 60'a varan enerji tasarrufu sağlıyor.



Ultra Ionizer+ özelliği sadece klimanın verdiği havayı değil, çevredeki mikroskobik partikülleri de temizliyor.



Ürün, yumuşak hava tuşu ile mükemmel sıcaklık ve konforlu hava hacmini yönetiyor. Daha büyük gizli ekranlı şık iç ünite tasarımına sahip olan klimanın anlık olarak ne kadar enerji tükettiği klimanın iç ünitesi üzerinde görüntülenebiliyor.



Kolay çıkarılabilir filtre ile klimanın temizliği tek adımda yapılabiliyor. 3M Filtre mikroskobik partikülleri yakalayarak temiz bir ortam yaratıyor. Ionizer+ otomatik temizleme teknolojisi ile kendi kendini temizleyen bu ürün, sessiz mod özelliği ile de oldukça sessiz çalışıyor.



ProSmart Inverter Klimalara 198 liradan başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor.