Arçelik'ten finansal duran varlık satışı

Arçelik AŞ, Token Finansal Teknolojiler AŞ'nin paylarının tamamını toplam 312,4 milyon lira bedelle sattı.

Arçelik AŞ, Token Finansal Teknolojiler AŞ'nin paylarının tamamını toplam 312,4 milyon lira bedelle sattı.

Arçelik AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılında kısmi bölünme yöntemiyle şirketimiz bünyesinden çıkarılarak yüzde 100 bağlı ortaklığımız haline gelen Token Finansal Teknolojiler AŞ faaliyetleri, ödeme teknolojilerinin son yıllardaki hızlı dönüşümü dolayısıyla şirketimiz faaliyet konusundan giderek uzaklaşmıştır. Bu kapsamda, ana iş kolumuza odaklanmak amacıyla, Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ tarafından hazırlanan değerleme raporuna uygun olarak Token Finansal Teknolojiler AŞ'de sahip olduğumuz 18 milyon TL nominal değerli payın 9,8 milyon TL nominal değerli kısmı 170,1 milyon TL bedel ile Koç Holding AŞ'ye, 8,2 milyon TL nominal değerli kısmı ise 142,3 milyon TL bedel ile Temel Ticaret ve Yatırım AŞ'ye olmak üzere toplam 312,4 milyon TL bedel üzerinden satılmıştır. Söz konusu işleme ilişkin ödemeler 8 Mayıs 2020'de tahsil edilecektir."

Kaynak: AA