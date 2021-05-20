Arçelik'ten Corensis Sağlık Kiosku

Arçelik, sağlık sektörüne yeni bir cihaz sundu.

Arçelik, sağlık sektörüne yeni bir cihaz sundu.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, sağlık sektöründe öncü teknolojiler geliştiren Arçelik, bu alanda büyümeye devam ediyor.

Arçelik'in Türk mühendisleri tarafından inovatif bir çözüm olarak geliştirilen, yeni nesil tele-sağlık çözümü Corensis Sağlık Kiosku, acil servislerde hastaların sağlık personeli ile temasını azaltarak, oksijen satürasyonu, EKG, tansiyon, solunum, nabız, ateş, boy ve kilo gibi temel sağlık ölçümlerini yapabilmelerine imkan tanıyor, sonuçları otomatik ve anlık olarak sağlık personelinin erişimine sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, Corensis Sağlık Kiosku'nun; Kovid-19 pandemisi ve dünyada yaşanan normalleşme sürecinde, sağlık çalışanlarının verimli çalışmasının sağlanması, hasta ile temasın minimumda tutulması ve hastaya en kısa sürede tanı konabilmesine destek bir ürün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nesnelerin interneti ve buna bağlı birçok akıllı sensör ve uygulama ile tele-sağlık konusunda yenilikçi bir bakış açısı getiren Corensis Sağlık Kiosku ile hedefimiz, hastaların EKG, tansiyon gibi temel sağlık ölçümlerini kendi kendilerine gerçekleştirebilmelerini sağlamak. Böylece hastaların temel sağlık ölçümlerini yapabildikleri, sağlık verilerini tek noktadan yönetebilecekleri ve hatta online doktor görüşmelerini gerçekleştirebilecekleri sağlık noktaları olarak konumlayarak Corensis Sağlık Kiosku'nu iş yerleri, aile sağlığı merkezleri, okullar, havalimanları, eczaneler gibi birçok farklı noktada kullanıma sunabileceğimizi düşünüyoruz."

Yapılan ölçümler yapay zeka kullanılarak raporlanıyor

Verilen bilgiye göre, sağlık personeli, ölçüm sonuçlarını hastane yönetim sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor, böylece hastayla temas etmeden sonuçları yorumlayarak ilave testlere ihtiyaç olup olmadığına karar verebiliyor.

Intel'in Kovid-19 ile mücadeleye yanıt veren teknoloji girişimlerini desteklemek üzere başlattığı "Intel Pandemic Response Technology Initiative" programı kapsamında tasarlanan Corensis'te Intel çipler kullanılıyor.

Corensis'in yüksek hassasiyetli medikal sensörleri yardımıyla alınan ölçümler, yapay zeka destekli akıllı algoritmalar ile analiz edilerek raporlanıyor. Sağlıkta otomasyon çözümleriyle vital ölçüm süreleri kısaltılıyor ve insan hatası faktörü kaldırılarak standardizasyon sağlanıyor. Sesli ve görsel asistan desteğiyle ölçüm süresince kullanıcılar yönlendirilerek tüm sağlık ölçümleri ve hastalık geçmişiyle ilgili kayıtlarını kolaylıkla tamamlayacakları bir deneyim sunuluyor. İş yerleri, okullar veya diğer benzeri alanlarda ise tele-sağlık çözümü olarak, toplum açısından sağlık hizmetlerinin her yerden erişilebilir olmasını sağlayan bir altyapıya sahip olan Corensis, böylece sağlık personeline uzaktan takip imkanı sağlarken, düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasına, sağlık okuryazarlığının artırılmasına ve önleyici sağlık bilincinin oluşturulmasına yardımcı oluyor.

Corensis, dünyanın en büyük ve en prestijli tasarım yarışmalarında biri olarak kabul edilen A' Design Awards'ta Bronze Award, dünyanın en eski tasarım ödülü olan Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi'nin düzenlediği Good Design Award'ta Medical Award, küresel sağlık ve tıp teknolojisi pazarındaki en iyi şirketleri, teknolojileri ve ürünleri tanıyan bağımsız bir pazar istihbaratı organizasyonu MedTech Breakthrough'un düzenlediği Medtech Breakthrough Award'ta Best IoT Healthcare Platform 2020 ve Türkiye'de sağlık profesyonelleri tarafından düzenlenen Doktorclub Awards'ta ise Yılın Medikal Endüstri Ödülleri-Yılın Ar-Ge/İnovasyon Uygulaması ödülüne layık görüldü.

Corensis, Intel'in Kovid-19 döneminde başlattığı "Intel Pandemiyle Mücadele Teknolojisi Girişimi" programından Avrupa'daki en büyük payı alarak 425 bin dolarlık bir kaynak yarattı.

Corensis Sağlık Kiosku, 2-4 Haziran'da Expomedistanbul'da 311 B standında sergilenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol