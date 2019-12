Arçelik'ten Ar-Ge'de Kadın Gücünü Destekleyecek Proje

02.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:02

Arçelik, kadınların mühendislik ve yeni nesil Ar-Ge alanlarında çalışmalarını teşvik etmek amacıyla "Sen Mühendissin, Bizimlesin" projesini başlattı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, "Sen Mühendissin, Bizimlesin" projesi ile üniversitelerin mühendislik ve teknoloji bölümlerinde okuyan öğrencilere, yeni nesil Ar-Ge yetkinlikleri kazandırılacak, mentorluk desteği ile Arçelik'te staj ve iş imkanı da sağlanacak.

Programa Mühendislik ve Fen Bilimleri alanında üniversite 3 ve 4'üncü sınıfta okuyan öğrenciler başvurabiliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda programa kabul edilenler öncelikle Arçelik'in İstanbul Çayırova'daki Ar-Ge merkezi ya da Ankara ODTÜ Teknokent'te CoZone alanında tasarım odaklı düşünce, çevik çalışma prensipleri, dijital dönüşüm, büyük veri ve veri analitiği gibi teknoloji trendleriyle ilgili eğitimleri içeren 3 günlük bir workshop'a katılma hakkı kazanıyor.

1 yıl süreyle mentorluk desteği verilecek öğrencilerin bilgileri insan kaynakları aday havuzuna alınarak staj imkanı sağlanacak ve açık pozisyonlar için değerlendirilecek.

Proje kapsamında 30 kişilik ilk öğrenci grubu Arçelik'in Çayırova'daki Ar-Ge merkezinde 3 günlük bir workshop'a başladı. 30 kişilik ikinci bir grup da Ankara CoZone'da workshop'a katılacak.

İstanbul workshop'unda ayrıca Global Engineering Deans Council tarafından Arçelik sponsorluğuyla şirketin Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk'ün ön söz yazısıyla yayınlanan "Rising to the Top: Global Women Engineering Leaders Share Their Journeys to Professional Success" kitabının yazarlarından Prof. Dr. Cristina Trois (University of kwaZulu-Natal/ Güney Afrika), Dr. Soma Chackrabarti (International Association for Continuing Engineering Education) ve Prof. Dr. Şirin Tekinay (Global Engineering Deans Council Başkanı/ Sabancı Üniversitesi) ilham verici sunumlar yaptı. Ankara workshop'unda ise Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu (Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü) ve Prof. Dr. Şirin Tekinay sunumlar yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, "Dünyanın geleceğini şekillendirecek yeni nesil Ar-Ge'de kadınların gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sayısal ve temel mühendislik bilgilerinin yanı sıra iletişim, takım çalışmasına yatkınlık, koordine etme, empati, müzakere ve ikna yeteneği gibi kadınların doğuştan güçlü oldukları sosyal beceriler günümüz Ar-Ge'sinde daha fazla önem kazanıyor. Türkiye, üniversitelerin teknoloji alanlarından mezun kadınların oranında, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ilk sırayı alırken bu alanlardaki kadın çalışan sayısında son sırada yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sen Mühendissin, Bizimlesin" projesiyle kadınlara Ar-Ge ve teknoloji alanında çalışmaları için daha fazla cesaret aşılayarak bu alanda çalışmalarına destek olmayı hedeflediklerini dile getiren Öztürk, "Arçelik, Dünya Fikri Haklar Örgütü'nün (WIPO) en çok uluslararası patent başvurusunda bulunan şirket sıralamasında 67'nci sırada, ilk 100'de bulunan ilk ve tek Türk şirketi durumunda. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki 17 Ar-Ge merkezi ve 1500 Ar-Ge çalışanıyla lider konumda. Kadınların Ar-Ge alanındaki istihdamını artırma konusunda da öncü rol üstlenerek hem kadınların güçlenmesine hem de Türkiye'nin Ar-Ge ekosisteminin gelişmesine katkı yapmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Programın mentorlarından olan Arçelik Ar-Ge Yöneticisi Didem Demir de proje ile ilgili şunları ifade etti:

"Sen Mühendissin, Bizimlesin' projesiyle ülkemizde genç nesillerin, özellikle de kadınların, mühendislik ve yeni nesil Ar-Ge alanlarında çalışmasını teşvik eden, Ar-Ge'nin ve inovasyonun ülkemiz için önemini vurgulayan ve farkındalık yaratan kapsamlı ve sürdürülebilir bir program oluşturmayı hedefledik. Türkiye'nin lider ve araştırmacı üniversitelerinde Fen Bilimleri ve Mühendislik fakültelerinin 3'üncü ve 4'üncü sınıflarında okuyan öğrenciler, devreye aldığımız www.muhendissin.com sitesi üzerinden başvuruda bulundular. Seçilen birbirinden değerli ve nitelikli 60 öğrenciyle alanında uzman isimleri workshop'larda bir araya getireceğiz; tasarım odaklı düşünme, çevik çalışma, inovasyon, veri analitiği ve veriye dayalı karar verme gibi farklı alanlarda deneyim kazanmalarını sağlayacağız."

