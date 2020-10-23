Arçelik'ten 1,7 milyar TL net kar
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Arçelik'ten 1,7 milyar TL net kar

23.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:52
Arçelik'ten 1,7 milyar TL net kar

Arçelik, bu yılın 9 ayında 1,7 milyar TL konsolide net kar elde etti.

Arçelik, bu yılın 9 ayında 1,7 milyar TL konsolide net kar elde etti.

Arçelik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirket 2020 yılının 9 ayında 1 milyar 684 milyon 346 bin TL konsolide net kar elde etti.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 684 milyon 827 bin TL konsolide net kar açıklamıştı.

Arçelik'in 2019 yılının 3. çeyreğinde 240 milyon 343 bin TL olan konsolide net karı bu yılın aynı döneminde 1 milyar 21 milyon 989 bin TL'ye çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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