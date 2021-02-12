Arçelik'ten 1,2 milyar TL tahvil ihracı
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Arçelik'ten 1,2 milyar TL tahvil ihracı

12.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:17
Arçelik'ten 1,2 milyar TL tahvil ihracı

Arçelik'in 1,2 milyar TL tutarındaki tahvil ihracında talep toplama 10 Şubat'ta tamamlanırken, işlem, TL cinsinden en yüksek tutarlı reel sektör ihracı olma özelliğini kazandı.

Arçelik'in 1,2 milyar TL tutarındaki tahvil ihracında talep toplama 10 Şubat'ta tamamlanırken, işlem, TL cinsinden en yüksek tutarlı reel sektör ihracı olma özelliğini kazandı.

Arçelik açıklamasına göre, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilen tahvil, 2 yıl vadeli ve TLREF referans faiziyle ihraç edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, başarılı bir ihraç gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yurt içindeki üçüncü tahvil ihracımızı 1,2 milyar TL ile tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. TL cinsinden özel sektör tahvil piyasalarının bu ölçeğe erişmesinden ve Arçelik olarak bunun bir parçası olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Üçüncü işlemimizde rekor bir talep toplamak yatırımcılarımızın bize duyduğu güvenin de altını kuvvetli şekilde çizmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy da şu ana kadar yurt içinde gerçekleşmiş en yüksek tutarlı reel sektör ihracına aracılık etmekten gurur duyduklarını aktararak, "Nitelikli yatırımcılardan yoğun talep gören, çok geniş bir bireysel ve kurumsal yatırımcı tabanına ulaşan işlem, TL cinsinden ürünlere olan ilginin arttığını da gösteriyor. Yapı Kredi Yatırım olarak sermaye piyasalarının her alanında olduğu gibi tahvil ihraçlarıyla da ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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