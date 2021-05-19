Arçelik'in Güney Afrika'daki firması Defy'nin depolama ve lojistik merkezi açıldı

Arçelik'in Güney Afrika Cumhuriyet'inde faaliyet gösteren şirketi Defy'nin, ülkenin doğusundaki KwaZulu Natal eyaletinin Ladysmith kentindeki depolama ve lojistik merkezi hizmete girdi.

Arçelik'in Güney Afrika Cumhuriyet'inde faaliyet gösteren şirketi Defy'nin, ülkenin doğusundaki KwaZulu Natal eyaletinin Ladysmith kentindeki depolama ve lojistik merkezi hizmete girdi.

Güney Afrika'nın en büyük beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri üreticilerinden biri olan Defy'nin yeni tesisinin açılış törenine, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve KwaZulu Natal eyalet Başbakanı Sihle Zikalala ile çok sayıda yerel yönetici katıldı.

Açılış töreninde konuşan Büyükelçi Ülgen, ülkedeki en önde gelen Türk yatırımlarından biri olan firmanın, Güney Afrika'daki istihdam yaratma ve teknoloji geliştirme konusunda rolünü her geçen gün pekiştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de firmanın tüketicilerine çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan ürünler geliştirdiğini ifade eden Ülgen, şunları kaydetti:

"Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin (AfCFTA) sağlam bir gerçeklik haline geleceği önümüzdeki dönemde, Defy'nin insan odaklı yatırımları, üretim ve lojistik altyapısıyla kıtanın en güçlü ihracat şampiyonu haline gelerek bizleri gururlandırmaya devam edeceğine inanıyorum."

Ülgen, açılan bu tesisin, Defy'nin 2025 yılına kadar Sahra Altı Afrika'nın en iyi üç beyaz eşya firmasından biri olma hedefine ulaşmasına kesinlikle yardım olacağını dile getirdi.

Defy'nin 170 milyon Güney Afrika Randı (yaklaşık 102 milyon Türk Lirası) değerindeki yatırımı, aynı zamanda bölgede 130 kişiye istihdam olanağı sağlayacak.

Günde 200'den fazla kamyonun yükleme ve boşaltma işlemlerini gerçekleştirebileceği tesis, yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki Afrika'nın Hint Okyanusu'na açılan en büyük limanlarından Durban Limanı'na demiryolu ile yük taşıma imkanına da sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik