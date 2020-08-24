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Arçelik'in Güney Afrika'da ürettiği ventilatöre İngiltere Kraliyet Akademisi'nden özel ödül

Arçelik'in Güney Afrika'da faaliyet gösteren şirketi Defy'ın ürettiği ventilatör, Kraliyet Mühendislik Akademisi (Royal Academy of Engineering) tarafından Pandemi Hizmeti Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Arçelik'in Güney Afrika'da ürettiği ventilatöre İngiltere Kraliyet Akademisi'nden özel ödül
24.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:43

Arçelik'in Güney Afrika'da faaliyet gösteren şirketi Defy'ın ürettiği ventilatör, Kraliyet Mühendislik Akademisi (Royal Academy of Engineering) tarafından Pandemi Hizmeti Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Arçelik açıklamasına göre firma Kovid-19 tedavisinde kritik önem taşıyan ventilatör üretimiyle Türkiye'den sonra global ölçekte de önemli bir başarı kazandı.

Ödüle layık görülen ventilatör, dar gelirli ülkelerin üretim yapabilmesi sağlamak amacıyla İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nin katkılarıyla kurulan ve Arçelik'in Defy ve Beko UK şirketleriyle desteklediği kuluçka merkezi "Open Ventilator System Initiative" tarafından geliştirildi.

Arçelik dünyanın çeşitli bölgelerine yayılan güçlü Ar-Ge'si ve toplumsal fayda odaklı yaklaşımıyla günün koşullarına uygun inovatif teknolojilerin geliştirilmesine öncülük ediyor. Arçelik bünyesindeki Güney Afrika'nın en büyük ev aletleri üreticisi olan Defy, ülkenin önde gelen kara savunma çözümleri üreticisi Denel Land Systems ve Cambridge Üniversitesi güçlerini birleştirerek, Koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli bir başarı elde etti. Pandemi döneminde Cambridge Üniversitesi'nin katkılarıyla İngiltere'de kurulan ve Arçelik'in Defy ile Beko UK şirketleri ile destekçileri arasında yer aldığı Open Ventilator System Initiative, solunum cihazı geliştirdi. Geliştirilen ventilatör, Arçelik'in Güney Afrika'daki şirketi Defy tarafından üretildi. Defy bu üretimiyle Kraliyet Mühendislik Akademisi'nin (Royal Academy of Engineering), Başkanın Pandemi Hizmeti Özel Ödülü"nü (The President's Special Awards for Pandemic Service) almaya hak kazandı.

İngiltere'de geliştirildi, Arçelik Defy ile Güney Afrika'da üretti

Open Ventilator System Initiative tarafından İngiltere'de geliştirilen ve 115'inci yılını kutlayan Defy'ın KwaZulu-Natal'daki Jacobs fabrikasında üretilmeye başlanan ventilatör Afrika'da yoğun bakım servislerinde kullanılabilecek kalitedeki ilk solunum cihazı olma özelliğini de taşıyor. Ventilatör, Kovid-19 virüsünün yanı sıra, pnömonik hastalıklar da dahil, birçok hastalığın tedavisinde kullanılabilecek. Cihaz, yerel Zulu ve Xhosa dillerinde yaşam anlamına gelen "Impilo" adını taşıyor. Cihazın üretimi yerel ekonominin desteklenmesi açısından da anlamlı. Defy, ventilatörün üretiminde 17 yerel tedarikçi ile birlikte çalışıyor.

Arçelik, Sağlık Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Biyosis, Baykar ve Aselsan iş birliği ile Türkiye'nin ilk yerli solunum cihazını üretti. Arçelik'in kar amacı gütmeden Çerkezköy'deki Elektronik İşletmesi'nde ürettiği ventilatörler, ihtiyaç sahibi 18 ülkeye de gönderildi. Bu ülkeler arasında pandemiden ağır şekilde etkilenen Afrika ülkeleri Somali, Çad, Nijerya, Nijer ve Libya da bulunuyor.

Kaynak: AA

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