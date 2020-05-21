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Arçelik'in düzenlediği "Hack the Normal"de fikirler yeni normal için yarıştı

Arçelik, Kovid-19 krizi sonrası ortaya çıkacak yeni yaşam tarzı ve alışkanlıklara uygun çözümler geliştirmek ve ilham vermek amacıyla düzenlediği "Hack the Normal" ile Türkiye'nin en büyük kurumsal hackathonuna imza attı.

Arçelik'in düzenlediği
21.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:40

Arçelik, Kovid-19 krizi sonrası ortaya çıkacak yeni yaşam tarzı ve alışkanlıklara uygun çözümler geliştirmek ve ilham vermek amacıyla düzenlediği "Hack the Normal" ile Türkiye'nin en büyük kurumsal hackathonuna imza attı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, binin üzerinde kişinin başvuru yaptığı online hackathonda 5 ülke, 34 şehirden yaklaşık 300 girişimci yaratıcı fikirlerini projeye dönüştürdü. 52 saat süren hackathonda, mobil sterilizasyon cihazları, eve hijyenik teslimat çözümleri, uzaktan hasta takibi, gıda israfına karşı kompost kutusu, interaktif egzersiz çözümleri gibi 52 proje geliştirildi.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde örnek çalışmalar yapan Arçelik, Atölye organizasyonuyla, kriz sonrası yeni yaşam tarzı ve ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirmek amacıyla 15-17 Mayıs tarihleri arasında "Hack the Normal" adıyla online bir hackathon düzenledi.

Binin üzerinde kişinin başvuru yaptığı "Hack the Normal", yaklaşık 300 girişimci, özel sektör, girişim ekosistemi, sivil toplum ve akademi başta olmak üzere 100'den fazla partner ve 200'e yakın mentorun katılımıyla şu ana kadar Türkiye'de düzenlenen en büyük hackathon oldu. "Hack the Normal" hackathonuna Türkiye, Hollanda, Almanya, Lüksemburg ve Norveç olmak üzere 5 ülke ve 34 şehirden 17 ila 60 yaş arası girişimciler katıldı.

2,5 gün boyunca Tüketici Eğilimleri, Girişimcilik, Gastronomi, Sanat, Eğlence Anlayışı, Sağlıklı Yaşam" başlıklarında 6 webinar düzenlendi ve 10 eğitim seansı yapıldı. Konuşma ve paneller, Arçelik Global YouTube kanalı ve Zoom üzerinden yayınlandı. Ekipler, sosyal yaşam, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilirlik olmak üzere 3 alana odaklanarak 52 proje geliştirdi.

"Yeni iş modelleri inşa etmemiz gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, "Krizin beraberinde getirdiği dinamikleri etkili bir şekilde yönetmeyi, çevik ve iş birlikçi yaklaşımla insanların hayatında olumlu etki yaratmayı amaçlıyoruz. VUCA çağında kurumsal şirketler olarak, açık inovasyon modelini benimseyerek mevcut alanlardaki başarılarımızın üzerine yeni iş modelleri inşa etmemiz gerekiyor. Bu strateji kapsamında gerçekleştirdiğimiz 'Hack the Normal' gördüğü büyük ilgi ve çıkardığı yaratıcı projelerle amacına ulaşarak başarılı bir hackathon örneği oldu." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile birlikte dijitalleşmenin hayatlarımıza pek çok noktada birden dokunmaya başladığını belirten Pazar, "Dijital ortamda gerçekleşen ve aynı zamanda çok sayıda dijital projenin geliştirilmesine önayak olan 'Hack the Normal' bu açıdan da zamanı yakalayan ve değer yaratan bir etkinlik oldu. Esnek ve çevik üretim anlayışımız, açık inovasyon odaklı stratejimiz ve dijital yetkinliklerimizle 'yeni normal' düzende insanlığın faydasına çözümler geliştirmeyi kendimize sorumluluk olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir yaşama katkı yapacak fikirler

Hackathonda, sağlıklı yaşam konusunda geliştirilen fikirler arasında ev kullanımına yönelik mobil sterilizasyon cihazları, hijyenik koşullarda sipariş teslimat çözümleri, teknik servislerin sağlık ve hijyen koşullarını takip eden giyilebilir teknolojiler yer aldı. Yapay zeka ve akıllı algoritma çözümleri sunan ekipler kişisel sağlık verilerinin, tedavi süreçlerinin uzaktan takip edilerek doktor görüşmelerinin uzaktan yapılmasına imkan sağlayan karar destek sistemleri de geliştirdiler.

Sosyal yaşam alanında hem eğlenceli vakit geçirmeyi hem de dijital ortamda sosyalleşmeyi sağlayan dijital parti, fiziksel egzersizlerin interaktif bir şekilde yapılabileceği oyun platformları, evde yemek pişirmeyi daha keyifli hale getirecek sosyal platformlar geliştirildi.

Hackathonda, sürdürülebilir yaşama katkı yapacak fikirler de dikkat çekti. Girişimciler evdeki elektrik, su, doğalgaz gibi tüketim alışkanlıklarını takip etmek üzere akıllı metre çözümleri, gıda israfını önlemeye yönelik kompost kutu çözümleri, gıdaların bozulmadan tüketilmesine yönelik mutfak asistanı çözümleri gibi fikirler üzerine çalıştı. Ayrıca pandemi ile hayatımıza giren gıda stok yönetimi konusunda fikirler üreterek evlerde stoklanan gıda hakkında büyük veri elde edilmesi üzerine çalışmalar yaptılar.

"Hack the Normal" hackathonunda değerlendirme ekibi tarafından seçilen projelere Arçelik tarafından prototipleme, üretim, test, onay ve ürün geliştirme desteği sağlanacak. Projelere tanıtım, satış ve iş modeli destekleri de verilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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